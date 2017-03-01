Украина

Форвард Динамо Артем Беседин понимает, что после ухода из команды Жуниора Мораеса на нем лежит большая ответственность.

В первом матче после возобновления чемпионата Украины Динамо на выезде справилось с Зарей — 2:1.

"Надеюсь, в дальнейших матчах у нас все будет хорошо, будем показывать качественную игру и результативность. Постараемся делать все, что от нас зависит и доказывать, что мы достойны играть в Лиге чемпионов", — цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

"Буду делать все, что от меня зависит, чтобы и дальше продолжать в том же духе. Нужно выходить и показывать свою лучшую игру, выглядеть на поле не хуже, так что да, я понимаю, какая ответственность на мне лежит так же, как и на Роме Яремчуке. Мы к этому готовы".

"К матчу с Зарей подошли в лучших кондициях, все полностью выложились на поле и показали хороший результат".

На этих выходных Динамо в родных стенах сразится с Олимпиком.

"Это будет наша первая игра на НСК Олимпийский в весенней части сезона. Мы знаем, как соперник будет играть, как компактно обороняться. Поэтому сделаем все, чтобы не подвести наших болельщиков".

На данный момент Динамо с 40 очками располагается на 2-м месте в турнирной таблице УПЛ, отставая от первого Шахтера на 13 баллов.