Украина

Форвард Динамо Жуниор Мораес дал пресс-конференцию перед отъездом в Китай.

В последний день зимы Динамо договорилось с клубом китайской Суперлиги Тяньцзинь Сунцзян об аренде до конца сезона-2016/17 Жуниора Мораеса. Уже на следующий день форвард дал пресс-конференцию, на которой пролил свет на некоторые подробности своего перехода.

"Я не собирался никуда уходить этой зимой, — сказал бразилец. — Поэтому предложение из Китая стало неожиданностью. Однако я посчитал, что это очень интересный вызов, и ответил согласием. Ни для кого не секрет, что в последнее время в Китай приезжает много классных футболистов и уровень Суперлиги постоянно растет".

"Определенную роль в моем решении сыграла и 5-матчевая дисквалификация, которую я получил за поединок против Шахтера. Считаю, что со мной обошлись слишком строго, но все же не это было решающим фактором. Не буду вдаваться в подробности соглашения, скажу лишь, что оно выгодно как для меня, так и для Динамо".

"Меня не пугает конкуренция, на протяжении всей моей карьеры главным моим конкурентом был я сам, и я был уверен, что если буду находиться в своих лучших кондициях, то обязательно добьюсь права играть. Моя главная цель в карьере — сыграть за национальную сборную. Я знаю, что тренерский штаб бразильской национальной команды не боится приглашать футболистов из китайской Суперлиги. Так же я не отбрасываю вариант со сборной Украины. В связи с этим еду не доигрывать и зарабатывать деньги, а буду стремиться проявить себя на новом уровне".

"Я уже успел много узнать о своем новом клубе, общаясь с бразильскими футболистами, которые там выступают, переговорил по телефону с тренером команды Фабио Каннаваро. При этом так часто произносил его название, что могу произнести его без запинки — Танцзинь Сунцзян. Кроме того, моя жена Присцилла пообщалась с супругой Жадсона относительно условий жизни в стране и в городе. В итоге мы приняли общее решение. Теперь буду знакомиться с Китаем на собственном опыте, вот только Присцилла не рекомендует пробовать китайскую кухню".

"У меня остаются самые лучшие воспоминания как о Динамо, которое навсегда останется в моем сердце, так и об Украине. И если по окончании срока аренды я вернусь в киевский клуб, которому по-прежнему принадлежу, то буду этому рад. Мой уход вряд ли скажется на силе атаки Динамо. Молодые ребята, которые остаются в команде — Беседин, Яремчук, Шепелев, Ореховский, Циганков, очень талантливы, настоящие бриллианты. Задача тренерского штаба правильно их огранить, и они заблистают как на внутренней, так и на международной арене".