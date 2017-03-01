Украина

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко оценил шансы своей команды настигнуть Шахтер в турнирной таблице, а также оценил готовность коллектива ко второй части сезона.

На прошлых выходных Динамо на выезде справилось с Зарей — 2:1.

"Настроение хорошее, даже отличное, тем более, мы выиграли прошлый матч. Все нормально, готовимся к следующему поединку. Пока не разбирали Олимпик, последние три дня занимались анализом нашего прошлого поединка с Зарей", — цитирует Ярмоленко официальный сайт Динамо.

"Как вливаются в коллектив Пантич и Кадар? Пока тяжело говорить что-то конкретное, потому что Алекс провел только первую игру. Наверное, ему немного легче, потому что он находится в команде немного дольше. Мы поможем ребятам адаптироваться, и все будет хорошо".

"Я считаю, что такой клуб, как Динамо, должен побеждать в каждой игре. Думаю, как для первой игры мы показали неплохой футбол, который должен был понравиться болельщикам".

"Думаю, что мы готовы на все сто процентов. Для этого и организовываются сборы, проводятся контрольные игры. Думаю, все ребята готовы. Конечно, хотелось бы проводить по две игры в неделю, потому что так совсем скучно. Но мы сами виноваты в этом".

"Реально ли побороться за чемпионство с Шахтером? Наверное, нужно быть реалистами. Нужно понимать, что отрыв достаточно серьезный, и в нашем чемпионате отыграть такое отставание будет очень тяжело".

Напомним, что отставание Динамо от Шахтера на данный момент составляет 13 очков.

"Для нас сейчас самое главное — в каждом матче показывать хорошую, качественную игру, чтобы вернуть болельщиков на стадион. А очки будем считать в конце чемпионата. Я уверен, что все ребята и тренерский штаб сделают все необходимое, чтобы, выходя на каждую игру, мы добывали три очка".