Украина

Лидер Динамо Андрей Ярмоленко поделился мнением об аренде в китайский Тяньцзинь Сунцзян Жуниора Мораеса.

За китайскую команду 29-летний бразилец будет выступать до конца нынешнего сезона на правах аренды. Андрей Яромленко считает, что Мораесу было бы тяжело не играть полтора месяца из-за дисквалификации.

"Его уход объясним, из-за дисквалификации он бы еще полтора месяца не играл. Думаю, для него это было бы тяжело. Он сделал свой выбор, нужно его уважать. Думаю, для него это неплохой вариант. Хочу пожелать ему удачи, он — классный парень, классный футболист. За то время, что он играл в Динамо, мы с ним хорошо подружились, даже семьями", — цитирует Ярмоленко официальный сайт Динамо.

Отметим, что в прошлом сезоне Тяньцзинь Сунцзян стал победителем Первой лиги чемпионата Китая и новый сезон начнет в Суперлиге.

Главным тренером китайского клуба является бывший итальянский футболист Фабио Каннаваро. Конкурентом Мораеса на позиции нападающего будет Алешандре Пато, которого клуб приобрел этой зимой.