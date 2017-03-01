Донецкий клуб официально подтвердил подписание двух украинских футболистов.
Владислав Гельзин, olimpik.com.ua
01 марта 2017, 22:03
Президент Олимпика Владислав Гельзин сообщил, что донецкий клуб заключил контракты с Игорем Жураховским и Виталием Гемегой.
"С ними подписали контракты. Они уже участвуют в тренировках, возможно, будут в заявке на игру с Динамо. С обоими футболистами подписали двухлетние соглашения", — сообщил Гельзин.
Оба полузащитника находились в статусе свободного агента — 22-летний Жураховский на днях покинул Кубань, а 23-летний Гемега еще в конце декабря расстался с киевским Динамо.