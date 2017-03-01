Украина

Олимпик хочет проводить домашние матчи УПЛ на Центральном стадионе в Черкассах.

Президента клуба Олимпик Владислав Гельзин заявил, что его команда рассматривает вариант с проведением домашних матчей на стадионе в Черкассах.

"Арена Львов всегда будет пустой на матчах Олимпика, в таких условиях не очень хорошо играть. Плюс дорога – 8-9 часов ехать на автобусе, очень выматывает. Три дня тренировочного процесса выпадает", — цитирует Гельзина официальный сайт донецкого клуба.

"Вчера наши ребята побывали в Черкассах, смотрели местный стадион. Он нам понравился. Единственное, его только открыли после зимнего перерыва, пока что он не готов к проведению матчей. Но в течение месяца арену приведут в порядок. Возможно, какие-то игры проведем там"

"Мы играем следующую домашнюю игру в Полтаве, затем едем в гости к Шахтеру, а дальше, возможно, будем принимать своих соперников в Черкассах", — добавил президент Олимпика.

В эту субботу, 4 марта, в 17:00, на Олимпийском состоится матч 20-го тура Премьер-лиги между Динамо и Олимпиком.