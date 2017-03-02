Нападающий Александрии Станислав Кулиш заключил со своим клубом новый трудовой договор.
Станислав Кулиш (справа), fco.com.ua
02 марта 2017, 13:30
Как информирует официальный сайт Александрии, Кулиш поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом следующего года.
Кулиш пополнил ряды Александрии в начале 2016 года на правах свободного агента.
В прошлом туре Кулиш отметился четырьмя голами в ворота Волыни, а по итогам тура Станилсав был признан лучшим игроком.
В текущем сезоне Кулиш провел за Александрию 14 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.