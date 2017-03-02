Украина

Нападающий Александрии Станислав Кулиш заключил со своим клубом новый трудовой договор.

Как информирует официальный сайт Александрии, Кулиш поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом следующего года.

Кулиш пополнил ряды Александрии в начале 2016 года на правах свободного агента.

В прошлом туре Кулиш отметился четырьмя голами в ворота Волыни, а по итогам тура Станилсав был признан лучшим игроком.

В текущем сезоне Кулиш провел за Александрию 14 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.