Как информирует официальный сайт Александрии, Кулиш поставил подпись под соглашением, срок действия которого истечет летом следующего года.

Кулиш пополнил ряды Александрии в начале 2016 года на правах свободного агента.

В прошлом туре Кулиш отметился четырьмя голами в ворота Волыни, а по итогам тура Станилсав был признан лучшим игроком.

В текущем сезоне Кулиш провел за Александрию 14 матчей во всех турнирах и забил 6 голов. 