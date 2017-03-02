Украина

Полузащитник Зари Владислав Калитвинцев поделился своими ожиданиями от матча с Ворсклой.

Калитвинцев перебрался в Зарю из Динамо в это межсезонье на правах аренды. По условиях арендного соглашения, Владислав не смог принять участие в матче против Динамо, который состоялся на прошлых выходных.

"Первый поединок после зимнего перерыва, который мы играли против Динамо, я смотрел с трибуны. Конечно, мне очень хотелось помочь команде", — цитирует Калитвинцева официальный сайт УПЛ.

На этих выходных Заря на выезде сразится с полтавской Ворсклой.

"Почему жду игру с Ворсклой? Жду свой дебют за Зарю и надеюсь, что добьемся положительного результата и привезем три очка. Нам нужно только выигрывать".

"У нас есть время для подготовки и тренерский штаб при подготовки игроков, указывает на слабые и сильные стороны полтавчан. Поэтому едем только за победой".