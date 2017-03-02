Украина

Генеральный директор ФК Шахтер Сергей Палкин во время пресс-конференции на тему захвата в Донецке стадиона и базы клуба, высказался по поводу включения подсветки на Донбасс Арене

"Зажечь свет на Донбасс Арене не трудно. И сделать это может каждый. Гораздо труднее, наверное, ее было построить. Кто ее построил, с какой любовью и сколько сердца в это вложил – об этом, поверьте, знают и помнят не только в Донецке, на Донбассе, в Украине. Имя этого человека знает вся Европа и весь мир.

Нажать на кнопку и включить лампочки – это не победа, это вообще ничего, это смешно.

По-настоящему Донбасс Арена сияла, когда была переполнена болельщиками, когда на ней побеждал Шахтер. И засияет она опять только тогда, когда там, как и раньше, будет играть Шахтер с лучшими клубами мира для своих болельщиков. Когда там будет звучать гимн Лиги чемпионов.

Пока Шахтера на Донбасс Арене нет – она не сияет. И не засияет, пока Шахтер не вернется домой. А то, что сейчас происходит в Донецке, болельщиков Шахтера и сотни тысяч людей, которые очень ждут команду домой, к этому моменту не приближает, а отдаляет", — сказал Палкин.