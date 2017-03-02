Украина

Вратарь Моряков Дмитрий Безрук и полузащитник Кирилл Ковалец подписали новые соглашения с клубом сроком на 2,5 года.

Черноморец, серьезно настроенный на борьбу в украинской Премьер-лиге и в перспективе — в еврокубках, продлил соглашения с двумя футболистами команды.

Голкипер Дмитрий Безрук и Кирилл Ковалец еще два с половиной года будут защищать цвета Моряков.

В нынешнем сезоне Безрук провел в чемпионате 7 игр, в которых пропустил 9 мячей, а Ковалец отыграл 16 матчей, забив в них 1 мяч.