Украина

Генеральный директор Черноморца Сергей Керницкий не стал подтверждать или опровергать слухи о трансфере полузащитника Артема Филимонова обратно из Карпат в одесский клуб.

Бывший капитан Черноморца покинул команду зимой этого года, перейдя в стан принципиального соперника Моряков — Карпат.

За львовскую команду Артем успел сыграть один поединок в чемпионате Украины против Черноморца, в котором не отметился результативными действиями.

Недавно появилась информация о том, что Филимонов может вернуться в Черноморец на правах аренды.

Вот, что говорит по этому поводу генеральный директор Черноморца Сергей Керницкий: "Я не хочу комментировать то, что пишут в интернете. У нас есть официальный сайт, вся информация там".

В первой части сезона Артем провел 16 матчей в чемпионате Украины за Черноморец, в которых забил один мяч

Football.ua