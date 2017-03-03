Украина

Новичок Динамо Александар Пантич в очередной раз поделился своими эмоциями после перехода в украинский клуб, а также дал комментарий касательно предстоящей игры против Олимпика.

В начале февраля Динамл подписало контракт с экс-защитником Вильярреала Александаром Пантичем.

"Для меня честь стать частью великого клуба Динамо. До этого выступал в Испании, но приехав сюда, убедился, насколько серьезны амбиции Динамо. Хочу помочь своему новому клубу играть в Лиге чемпионов и завоевывать новые трофеи", — цитирует Пантича официальный сайт Динамо.

Уже завтра Пантич может впервые сыграть на НСК Олимпийском, когда Динамо примет Олимпик.

"Настроение у всех приподнятое, на дворе весна, есть огромное желание играть в футбол и приносить пользу клубу. Конечно, немного волнуюсь перед первой игрой на таком легендарном стадионе. Но это волнение пройдет после стартового свистка, для футбола это нормально. Должны показать свой уровень игры и победить. Другого результата от нас не ожидают".

В прошлом туре УПЛ киевляне на выезде разобрались с Зарей в рамках 19-го тура УПЛ.

"Условия для игры были сложными, шел снег с дождем, поле было в плохом состоянии. В самом начале пропустили нелогичный мяч, но быстро смогли перестроиться и выйти вперед. Очень непростая победа против принципиального соперника, который хочет нас догнать в турнирной таблице".