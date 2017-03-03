Украина

Football.ua анализирует последние новости из лагеря киевского Динамо и оценивает трансферную деятельность Сергея Реброва.

Громов ушел из Динамо. Не особо важно перейдет он в Крылья Советов или нет. То есть это было бы важно, если бы поступками Громова (а с ним и 90 процентов футболистов) руководили такие немонетизируемые вещи, как патриотизм. К сожалению, давайте признаемся честно — Громов не перешел в свое время в московское Динамо не по внутренним убеждениям, а потому что "сейчас конфликт между странами, а у меня здесь семья — не хочется, чтобы коса нашла на камень". То есть, если бы Артем знал, что его переход не вызовет общественного осуждения — он бы обязательно перешел. Но наученный опытом своей совместной поездки с Олегом Мищенко в Москву, решил поступить умнее.

Сейчас же ситуация более сложная — тогда был выбор — переходить в Динамо киевское или московское. Сейчас особого выбора нет — в Украине Громову, привыкшему к стабильным выплатам в Динамо переходить некуда, в Западной/Центральной Европе игроки уровня Громова никому не интересны, а те, кому интересны — вряд ли заплатят столько, чтобы Артему хватило в межсезонке смотаться в Москву. Да и трансферное окно уже закрыто. Проще говоря, ситуация у Артема не самая лучшая и, если у него будет вариант с финансово более стабильной и привлекательной в футбольном плане Россией, то, думается, инстинкт самосохранения будет побежден экономическим фактором.

Не самое лучшее время и для Сергея Ребров. В условиях сложной финансовой ситуации особо цениться умение совершать точечные покупки, которые дадут максимальный эффект. Но то, как не угадывает с игроками Ребров, просто поражает. По сути, уход Громова и Гладкого — это признание Ребровым своих трансферных ошибок.

Сергей Станиславович возглавил Динамо весной 2014-го года, то есть трансферы предсезонки 2014/2015 и все последующие — его. Если убрать все возвраты из аренд, то чистых трансферов на вход (до нынешнего зимнего антракта, то есть без Пантича и Кадара) было — 12 (в восьми случаях игроки приходили бесплатно). Семерых из них уже нет в команде.

Лукаш Теодорчик не смог заиграть, и был отдан в аренду в Андерлехт, где к нему нашли подход. Форвард отблагодарил — 26 мячей за полгода во всех турнирах.

Бетао пришел в виде свободного агента, но, так и не сыграв ни одного матча в чемпионате, через полгода покинул клуб.

Радослав Петрович позиционировался как новый Вукоевич, но сыграв за Динамо в семи матчах, через год ушел в Спортинг.

Не оставили, по сути, никакого следа в Динамо Александр Яковенко, Александр Гладкий и Артем Громов, которые уже ушли. Не особо перспективно выглядит и будущее Федорчука с Корзуном — они еще в Динамо, но никаких аргументов в их пользу найти не удается. Очевидно, не за горами и их уход.

Относительно удачные трансферы

Жуниор Мораес перешел из донецкого Металлурга, как свободный агент. За полтора года сыграл за Динамо в 55-ти матчах и забил 22 мяча.

Виторино Антунеш до сих пор в команде, но покупка Кадара говорит о том, что Ребров не совсем удовлетворен его игрой. Собственно о проблемах с мотивацией и концентрацией португальца говорилось много — еще, когда Динамо играло в группе Лиги чемпионов.

Регулярно играет и Николай Морозюк. Но, что он, что Антунеш — не способны усилить Динамо настолько, чтобы говорить о них, как об игроках уровня группового этапа Лиги чемпионов, а ведь именно это интересует Суркиса, а не Лига Европы.



Если исходить из того, что Динамо хочет регулярно выступать на уровне группового этапа ЛЧ, то, наверное, лишь Дерлис Гонсалес да выступающий за Андерлехт Лукаш Тедорчик могли бы давать какой-то результат – скорее всего, борьба за третье место в группе с последующей Лигой Европы. Все же остальные трансферы свидетельствуют лишь о том, что уровень Динамо как команды и как клуба неуклонно падает. Очевидно, что в нынешних экономических условиях Суркису нужен тренер, который бы смог игроков за минимальные деньги выводить на уровень, когда их можно выгодно и хорошо продать.

Другое дело, что словосочетание "выгодно продать" или "вовремя продать" — это не о Динамо. По крайней мере, не о киевском. Например, зачем продавать Ярмоленко на пике формы? Можно же дотянуть, когда его психологическое состояние станет максимально плохим, а возраст близким к критическому (напомню, через 2,5 года Андрею исполнится тридцать), а потом, когда он будет интересен лишь клубам из Казахстана, сказать, что Андрей всю жизнь мечтал закончить в родном клубе. Это, конечно, тоже метод, но благодаря нему вряд ли заработаешь — можно лишь взрастить очередного желчного эксперта для Великого футбола. Кстати, в случае с Хачериди Динамо над этим уже плотно работает.

Имидж умеющего хорошо продавать клуба, на самом деле очень важен для тех, кто покупает. В первую очередь будут обращаться к продавцу, который пойдет на встречу в вопросах цены, срочности итд. Любые же попытки купить кого-то у Динамо заканчиваются тем, что Суркиса не устраивает сначала цена, потом уровень клуба, а потом и время, когда обратились. Что ж, талант президента как продавца, приблизительно равен таланту тренера, как покупателя.

Радует лишь две вещи — Динамо начало безжалостно избавляться от балласта, выдало неплохую игру с Зарей, а воспитанники клуба все чаще получают шанс. Остается верить, что ситуацию спасут умения Реброва как тренера. Правда, уже не в этом сезоне.

Александр Озирный, Football.ua