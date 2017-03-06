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Начало весны ознаменовано стартом двух акционных предложений от государственной лотереи тото Фортуна Live, которые вряд ли смогут кого-то оставить равнодушными.

С 1 марта на сайте Фортуна Live стартовал конкурс Фортуна Start. Сделав депозит уже сегодня, вы сможете не только делать прогнозы и выигрывать на портале www.fortunalive.com.ua, но и получить возможность принять участие в розыгрыше 10.000 грн. Причём выигрывать такую сумму вы можете хоть каждый месяц вплоть до конца января 2018 года. Всё, что нужно – это внести депозит от 300 грн. и вы автоматически становитесь участником розыгрыша.

Не прошло и суток, как был запущен еще один конкурс – Фортуна Bet. Все постоянные пользователи каждый месяц будут принимать участие в розыгрыше дополнительных бонусов. И победителей не один и не два — 38 счастливчиков смогут рассчитывать на их получение. Если поразмыслить, то вероятность на выигрыш здесь – очень высока. Конкурс также проводится до конца января 2018 года.

Станьте одним из первых участников уже сейчас и вы на весь год сможете забыть про потребность в деньгах.

Если вы хорошо разбираетесь в спорте, Фортуна Live — это лучший сервис, где вы сможете использовать свои знания и получить от этого существенную выгоду.

Спешите узнать подробности на официальном сайте Фортуна Live в разделе "О нас" > "Акции и Бонусы". Информация о победителях будет публиковаться на страницах Фортуна Live в Facebook и ВКонтакте. Подписывайтесь, что бы быть в курсе всех событий.