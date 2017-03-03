Украина

Центральный защитник Ворсклы Александр Чижов поделился эмоциями от перехода в полтавский клуб.

1 марта Ворскла отрапортовала о подписании контракта с защитником Александром Чижовым

"У меня был контракт с Окжетпесом, и мы его разорвали. Они вошли в мое положение. Приехал домой, подписал контракт с Ворсклой", — сказал Чижов.

"2,5 года я не играл в чемпионате Украины. Вернулся в родную команду спустя практически 10 лет. Есть легкое волнение, но, я думаю, что с касанием мяча оно пропадет".

За новую команду Чижов может дебютировать уже послезавтра, когда Ворскла в родных стенах сразится с Зарей.