Украина

Нападающий сборной Украины Роман Зозуля точно не будет играть за Райо Вальекано.

Агент Романа Зозули Владимир Кузьменко в интервью каналу Футбол 1 прояснил ситуацию, в которой сейчас находится его клиент.

"Уже окончательно решено, что в Райо Вальекано Роман играть не будет, — сказал Кузьменко. — Он сейчас в Севилье, отдыхает с семьей. Он может тренироваться с Бетисом, но не сможет играть. При этом Райо Вальекано готов платить Зозуле зарплату до конца арендного соглашения, но окончательно все вопросы между клубами должны быть решены до понедельника".

"В настоящий момент у нас нет конкретных вариантов дальнейшего трудоустройства, но мы их ищем в чемпионатах, которые еще не начались, где открыто трансферное окно".