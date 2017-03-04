Украина

17:00, Киев, НСК Олимпийский, арбитр — Ю. Грисьо (Львов), прямая трансляция на телеканале Униан.

Динамо проведет первый домашний матч в весенней части сезона. В прошлом туре "бело-синее" в Запорожье добыли волевую победу над Зарей (2:1). Олимпик сыграл с Зиркой в безголевую ничью.

В первом матче весенней части сезона киевяне продемонстрировали отличное владение мячом и неплохую комбинационною игру. Олимпик идет на пятом месте в чемпионатев УПЛ и может доставить проблем Киеву, ведь команда из Донецка точно захочет побороться за место в Лиге Европы.

Это будет центральный матч тура, оба клуба находятся в первой пятерке. Первая игра киевлян при домашних болельщиках делает их фаворитами в этом противостоянии. В первом круге матч между этими командами закончился победой киевлян (0:4). Матч с Зарей пропускали несколько игроков стартового состава Динамо, а футболисты, которые их заменяли, доказали свою работоспособность, и по ходу второй части сезона обещают составить отличную конкуренцию для "стариков".

Ориентировочные составы

Олимпик: Махарадзе — Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Богданов, Цымбалюк — Шестаков, Моха, Гошкодеря — Матяж.

Динамо: Рудько — Морозюк, Пантич, Вида, Антунеш — Рыбалка — Ярмоленко, Гармаш, Буяльский, Гонсалес — Беседин.

Дисквалификацированых нет.