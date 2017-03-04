Украина

Днепр и Черноморец обменялись голами в матче 20-го тура чемпионата Украины (1:1).

Одесский Черноморец продолжает бороться за место в верхней шестерке и ехал в Днепр за очками. Подопечные Бабича в прошлом туре одолели Карпаты и были преисполнены оптимизма. В свою очередь, днепряне тоже выглядели неплохо в матче с Зиркой и могли рассчитывать на дальнейший прогресс.

Матч начался в неспешном темпе. Команды играли на не самых высоких скоростях и создавали минимум моментов. План Черноморца заключался в игре на контратаках, но довольно быстро Бабичу пришлось внести коррективы. Уже в начале матча Артем Довбик забил красивый гол в стиле Роббена — игрок Днепра сместился в центр и пробил точно в нижний угол.

Такое развитие событий немного выбило Черноморец из колеи. Днепр сел в оборону, а гостям пришлось много владеть мячом. При таких условиях Морякам непросто давались моменты и за весь тайм можно выделить два удара. Выстрел Ковальца со штрафного, который потащил Лунин и удар Элиаса рядом со штангой. Свисток на перерыв зафиксировал преимущество Днепра.

Второй тайм мало чем отличался по содержанию игры. По началу Черноморец даже выглядел слабее несмотря на то, что команде нужно было отыгрываться.

Свою роль сыграли замены от Александра Бабича. Артур Карноза вышел против бывшей команды и добавил атакам одесситов креатива. Постепенно у гостей начали получаться неплохие атаки и дело стало доходить до ударов.

Сразу же после того, как Черноморец заработал опасный штрафной, Бабич принял решение выпустить Хобленко. Через 15 секунд игрок уже праздновал свое взятие ворот. Подача со штрафного окончилась ошибкой Лунина, скидкой Хочолавы и ударом Хобленко в пустые ворота.

После этого игра пошла на встречных курсах и моменты стали появляться чаще. Голкиперы обеих команд сыграли надежно, а команды довольствовались ничейным результатом. Упоминания также заслуживает и удаление Хочолавы, который сыграл рукой в компенсированное время. У Днепра не осталось времени на то, чтобы вырвать победу.

Можно сказать, что вряд ли команды были удовлетворены ничейным результатом. Особенно это касается Черноморца, который ведет борьбу за место в еврокубках.

Днепр — Черноморец 1:1

Голы: Довбик, 14 — Хобленко, 75

Днепр: Лунин, Адамюк, Лопыренок, Сваток, Влад — Ротань, Чеберко (Когут, 51), Нагиев (Баланюк, 71), Кочергин (Кожушко, 81), Лунев — Довбик

Черноморец: Каневцев — Люлька, Азацкий, Хочолава, Каплиенко — Данченко (Карноза, 61), Смирнов, Третьяков (Татарков, 65), Ковалец (Хобленко, 74), Кабаев — Элиас

Предупреждения: Сваток, Ротань, Кожушко — Хочолава, Данченко, Карноза

Удаление: Хочолава