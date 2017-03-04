Украина

Тренер Черноморца Александр Бабич считает, что его команде посилам попасть в шестерку лучших.

Главный тренер Черноморца Александр Бабич прокомментировал ничью с Днепром (1:1).

"Начали мы не совсем так, как договаривались. Не получилось у нас отдать инициативу и сыграть на контратаках. Инициативой завладели, а контратаки не получались. Первый тайм категорически меня не устраивал, не воспользовались моментами в двух-трех контратакующих действиях. И пропустили гол, можно сказать, со стандартного положения. После розыгрыша аута нас развернули и ударом из опорной зоны поразили наши ворота. После этого хозяева отдали нам инициативу. Мы очень медленно работали с мячом, тянули с принятием решения, и никак не могли вскрыть оборону команды соперника", — сказал Бабич.

"В перерыве была сделана корректировка. Мы начали играть более агрессивно, прессинговать. В чем-то упростили игру, понимая, что соперник не сможет выдержать такую напряженную работу без мяча. И добились положительного результата. Да, сегодня хотелось выиграть, но если расценивать объективно, то игра была больше ничейная. Радует то, что при любом результате на табло, выигрываем мы или проигрываем, наши ребята проявляют характер. Пошагово двигаемся вверх. Я считаю, что заработанное сегодня очко послужит нам и поможет приблизиться к нашей мечте. Попасть в шестерку лучших", — добавил тренер Моряков.

Следующий поединок Черноморец сыграет против Стали 11 марта в 21-м туре УПЛ.