Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко прокомментировал игру своей команды в матче против Черноморца (1:1).

"Наверное, сегодня игра была ничейной. Просто обидно пропускать в последнюю четверть матча. Если же говорить о голевых моментах, то в первом тайме был гол и была возможность, когда ошибся вратарь, и Кочергин с Довбиком вышли вдвоем на одного защитника. Но непонятное решение Влада не позволило завершить эту атаку даже ударом. Во втором тайме у нас не получалось контратака из-за большого количества брака и неправильных решений до, пожалуй, удаления Хочолавы. Потом стало получаться какое-то давление. Была возможность у Баланюка, когда он пробил после стандарта, были возможности пробить после фланговых атак, но голевых моментов, наверное, больше не было", — приводит слова наставника официальный сайт Днепра.

Михайленко также прокомментировал замены, проведенные в его команде.

"Первая замена Чеберко на Когута была связана с травмой Жени. Игорь Когут довольно хорошо вошел в игру, много борьбы выиграл и помог нам. Нагиев и Кочергин стали допускать большое количество брака в атаках, а нам хотелось добиться победы. Мы выпустили Олега Кожушко и Дениса Баланюка. Заканчивали игру в три нападающих, но им довольно сложно втроем ужиться на поле. Думали, что их скорость поможет создать момент. После отъезда Лучкевича и Близниченко у нас проблемы с фланговыми игроками — остался один номинащльный крайний полузащитник Максим Лунев. Пробуем на этой позиции Нагиева, но если кто-то из них устает, приходится выпускать людей, которые по природе своей не являются крайними полузащитниками. Выходим из ситуации таким образом".



"Баланюк? Игру Дениса оценивать сложно. Как вы сказали, игра нападающего оценивается по забитым мячам. Но это если смотреть вне контекста команды. Денису нужно прибавлять в понимании игры и в активности. Он должен помогать команде в обороне, участвовать в развитии атаки, быть активным в подыгрыше, в не только быть заточенным на завершение. Но дело в том, что он пять дней не тренировался из-за болезни. Мы можем использовать двух нападающих, но они еще несовершенны как футболисты, а нам нужно, чтобы они участвовали в обороне. Он хорошо выглядел эту неделю на тренировках. Мы с ним говорили, и он знал, что начнет в запасе. Ему нужно просто прибавлять в игре. Не оценивать свою игру хорошо, когда забил, а быть самокритичным всегда. Даже когда сыграл 90 минут, забил — относиться к себе критично: недостаточно был активен, недостаточно хорошо двигался. В этих вещах ему нужно прибавлять".

После 20 сыгранных матчей в чемпионате Украины Днепр занимает 11 позицию, имея в своем активе 8 набранных баллов.