Украина

Воскресенье, 19:30, Луцк, Авангард. Арбитр матча — Сергей Березка. Прямая трансляция на телеканале 2+2.

Волынь крайне бездарно провела первый матч после возобновления чемпионата, безвольно проиграв Александрии со счетом 0:6. Теперь же лучан ждет еще более серьезное испытание — поединок против Шахтера, который на всех парах мчится к столь желанному чемпионству.

Нынешнюю Волынь, как по составу, так и по игре в целом и близко нельзя поставить в один ряд с Горняками, но матчи выигрываются на поле, а в современном футболе абсолютно любая команда способна преподнести сюрприз.

Понятно, что Волынь будет играть от защиты и попытается убегать в контратаки. Шахтер же наверняка постарается забить быстрый гол. Если же Горнякам удастся это сделать, то вполне возможно, что голкиперу команды Кичаку придется доставать мяч из сетки ворот даже чаще, чем в матче с Александрией.

Из-за дисквалификации в сегодняшнем матче не сыграют нападающий Волыни Анатолий Диденко и форвард Шахтера Факундо Феррейра. Анатолий получил красную карточку в прошлом матче с Александрией, а Факундо пропустит поединок из-за перебора желтых. Отметим, что Диденко является одним из лидеров команды Кварцяного, так что его потеря является важным фактором. Что касается Феррейры, то его безболезненно заменит Густаво Бланко-Лещук.

Из-за травмы Шахтеру не поможет бразилец Дентиньо, который продолжает залечивать колено. Также в Луцк с Шахтером по непонятным причинам не отправился основной полузащитник команды Фред. В остальном же у команд проблем нет.

Ориентировочные составы:

Волынь: Кичак — Задерецкий, Горопевшек, Логинов, Чепелюк — Мемешев, Романюк, Тетеренко, Ляшенко, Дудик — Петров

Шахтер: Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Малышев — Марлос, Тайсон, Бернард — Бланко-Лещук

Травмированные: Дентиньо (Шахтер)

Дисквалифицированные: Диденко — Феррейра

Не сыграет: Фред (Шахтер)

Интересные факты:

- Голевая серия Шахтера длится 39 поединков (109 мячей);

- Голкипер Шахтера Андрей Пятов может провести за Шахтер 200-й матч в УПЛ.

- Левый защитник "оранжево-черных" Исмаили может провести 50-ю встречу в чемпионате.

Слова:

Густаво Бланко-Лещук, форвард Шахтера:

"Мы очень хорошо трудились всю неделю, делали акцент на тактических моментах. Прекрасно понимаем, что впереди важный матч, в котором мы обязаны брать три очка. Волынь – физически крепкая команда. Помню поединки против лучан, когда я был еще в составе Карпат. Нам нужно действовать внимательно с первой до последней минуты. С этим соперником всегда сложно играть. Завтрашняя встреча не станет исключением".