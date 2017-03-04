Представляем вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Украины между Днепром и Черноморцем.
ДНЕПР ПОДЕЛИЛ ОЧКИ С ЧЕРНОМОРЦЕМ, ФК ЧЕРНОМОРЕЦ
04 марта 2017, 21:00
Днепр — Черноморец 1:1
Голы: Довбик, 14 — Хобленко, 75
Днепр: Лунин, Адамюк, Лопыренок, Сваток, Влад — Ротань, Чеберко (Когут, 51), Нагиев (Баланюк, 71), Кочергин (Кожушко, 81), Лунев — Довбик
Черноморец: Каневцев — Люлька, Азацкий, Хочолава, Каплиенко — Данченко (Карноза, 61), Смирнов, Третьяков (Татарков, 65), Ковалец (Хобленко, 74), Кабаев — Элиас
Предупреждения: Сваток, Ротань, Кожушко — Хочолава, Данченко, Карноза
Удаление: Хочолава, 90+2