Украина

Форвард Шахтера Густаво Бланко-Лещук дал свой комментарий накануне поединка с Волынью.

Завтра Шахтер на выезде будет противостоять Волыни в рамках 20-го тура УПЛ.

"Мы очень хорошо трудились всю неделю, делали акцент на тактических моментах. Прекрасно понимаем, что впереди важный матч, в котором мы обязаны брать три очка. Волынь – физически крепкая команда. Помню поединки против лучан, когда я был еще в составе Карпат. Нам нужно действовать внимательно с первой до последней минуты. С этим соперником всегда сложно играть. Завтрашняя встреча не станет исключением", — цитирует Бланко-Лещука официальный сайт Горняков.

В первом матче после возобновления чемпионата Украины завтрашний соперник Шахтера разгромно уступил Александрии — 0:6.

"Я бы не обращал внимания на этот результат. Все матчи отличаются друг от друга. Это ни в коем случае не должно расслаблять команду. Мы настраиваемся на очень сложный поединок. В том, что он таковым окажется, я не сомневаюсь".

"Стоит ли ждать сюрпризов от Волыни? Посмотрим, как они будут действовать. Мы тоже разбирали их игру. Я знаю одно: Шахтер сильнее Волыни и, несомненно, должен брать верх. Надеюсь, газон в Луцке хорошего качества. Для нашей техничной команды состояние поля имеет большое значение".