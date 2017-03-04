Украина

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о ситуациях с форвардами команды, которые на правах аренды выступают за другие команды.

Несколько дней назад Динамо отправило Александра Гладкого в аренду в Карпаты. Также на правах аренды за Гранаду и Андерлехт выступают два других форварда команды — Артем Кравец и Лукаш Теодорчик соответственно.

"Аренда Гладкого — это прекрасно. Он получит игровую практику и вернется летом. Он очень хороший футболист, очень хороший парень. Я никогда от него не слышал каких-то возмущений по поводу непопадания в состав. Гладкий — профессионал", - сказал Суркис в интервью Footballhub.

"Так сложилось, что он не попадал в стартовый состав. Сейчас он должен получить игровую практику. Возможно, Гладкий не смог адаптировать к стилю игры Динамо".

"Надеюсь, что Гладкий вернется в Динамо, так же как и Кравец, который может принести пользу Динамо. Кроме того, не решен вопрос по Теодорчику. Еще непонятно, выкупит ли его Андерлехт или нет. Конкуренция была, есть и будет, и это очень хорошая вещь".