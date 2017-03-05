Украина

Главный тренер Олимпика Роман Санжар поздравил Динамо с победой (1:0) во вчерашнем поединке, а также не стал делать трагедии из поражения.

Вчера Динамо лишь на последних минутах матча сумело обыграть Олимпик благодаря голу Артема Беседина.

"Хочу поздравить Динамо с волевой победой. Второй раз на этом стадионе мы проигрываем игру на последних минутах", — отметил Санжар на послематчевой пресс-конференции.

"Доволен всеми ребятами. Как их старанием и отдачей, так и с точки зрения организации игры. Особенно понравился первый тайм, когда у нас было больше сил. Но своих контратак организовать не удалось, не хватало завершающего паса, ударов. В целом же игрой доволен, для нас тяжело проигрывать на последних минутах. Раз так случилось, значит где-то недотерпели, недоработали. Нужно разобрать, почему мы пропустили гол".

"Впереди еще много матчей, теперь будем готовиться к ним".

В следующем туре Олимпик сыграет против Ворсклы.