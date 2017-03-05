Украина

Новичок Динамо защитник Тамаш Кадар выразил уверенность, что ему понадобится время на адаптацию к игровому стилю киевлян, а также поделился впечатлениями от пребывания в клубе.

Кадар перешел в Динамо этой зимой из Леха. В новой команде он дебютировал во вчерашнем поединке против Олимпика.

О своем дебюте: "Я очень ждал этого момента. В прошлом матче неделю назад я находился на скамейке запасных и не принимал участия в поединке с Зарей. Было очень сложно наблюдать со стороны, как ребята играют, не имея возможности им помочь. Но я упорно тренировался всю эту неделю, много работал, чтобы получить шанс сыграть с Олимпиком — выйти на замену или в стартовом составе. В итоге, сегодня я дебютировал за Динамо. Очень рад этому и чувствую себя отлично!", — цитирует Кадара официальный сайт Динамо.

"Конечно, мне еще предстоит многому научиться, поскольку команда использует различные тактики игры. В предыдущих клубах я играл на разных позициях - в центре или на левом фланге. Повторюсь, я очень счастлив, поскольку мы смогли сегодня победить, приложив максимум усилий для того, чтобы добыть три очка".

О матче против Олимпика: "Было непросто. Мы постоянно были сосредоточены на том, чтобы забить гол и добыть победу. Когда мы зашли в раздевалку в перерыве, никто не выглядел расстроенным, наоборот, мы были готовы выйти на вторую половину встречи и, наконец, забить. Нам удалось это сделать всего один раз уже в компенсированное время, но гол получился очень важным — благодаря этому, мы смогли вырвать победу и заработать три очка. Всегда очень тяжело играть против команд, которые вдевятером или вдесятером обороняются, иногда проводя контратаки. В таких ситуациях очень важно быть максимально сконцентрированными. Нам было непросто добиться этой победы, и успех стал возможным, благодаря усилиям всех без исключения игроков – и тех, кто вышел на поле, и запасных, а также труду персонала, поскольку все проделали огромную работу".

О первых впечатлениях от Украины и пребывания в Динамо: "Просто прекрасно. Пока мне все нравится. Переход в Динамо — новый вызов для меня после Польши, где я выступал последние три года. Конечно, немного сложно в плане общения, ведь не все люди в команде знают английский язык, а украинский и русский сложные языки (смеется). Но ничего, я буду учиться, поскольку для меня очень важно общаться с партнерами. Мне очень приятно быть в Украине, в Киеве, я наслаждаюсь этим временем. Однако футбол для меня всегда будет на первом месте - я хочу побеждать и завоевывать трофеи. И лишь затем я думаю о прогулках по городу и о том, как завести новых друзей".

Об НСК Олимпийском: "Отличный стадион! Сегодня я впервые в жизни увидел НСК Олимпийский. Несмотря на то, что я в Киеве уже две недели, я не приезжал сюда, поскольку ждал особенного момента, когда смогу дебютировать на нем в составе Динамо. Хочу поблагодарить тренерский штаб, что доверили мне сегодня место в стартовом составе. Это прекрасный стадион. Конечно, было бы здорово, если бы на матч пришло больше болельщиков, чтобы посмотреть нашу игру. Но мы знаем, что сейчас непростое время. Нам нужно показывать хороший футбол и добывать победы. Возможно, тогда болельщиков на трибунах будет больше. Всегда приятно играть на таких прекрасных стадионах, когда они переполнены зрителями".

О том, говорил ли что-то после игры Сергей Ребров: "Нет. Наш тренер не любит много говорить после матчей. Но у нас впереди много времени, уверен, мы обо всем поговорим и проанализируем сегодняшний матч".

В субботу Динамо сыграет на выезде против Зирки из Кропивницкого в 21-м туре чемпионата Украины.