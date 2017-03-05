Украина

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал будущее защитника команды Евгения Хачериди.

Хачериди выступает за Динамо с 2008 года. Долгое время Евгений был ведущим защитником команды, однако в последнее время потерял место в основе. В двух последних играх Динамо – против Зари (2:1) и Олимпика (1:0) Хачериди не попадал даже в заявку.

"Говорить о том, что он великий… Был великим. Но каждый день в футболе нужно доказывать", — прокомментировал Суркис ситуацию с Хачериди Football Hub.

"Завтра он окажется… Даже не попал уже в 2 играх в 18 (в заявку – прим.). Будет играть за дубль, что ли? Это его выбор".

В нынешней кампании на счету Хачериди 20 матчей за Динамо во всех турнирах.