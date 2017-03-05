Защитник Динамо Данило Силва продолжит восстанавливаться после травмы колена уже в Киеве.
Данило Силва, фото фк динамо
05 марта 2017, 09:43
29-летний Данило травмировал колено в гостевом поединке УПЛ против Александрии (1:1), который состоялся 23 октября.
По прогнозам клубных врачей, он сможет вернуться на поле в апреле.
Защитник восстанавливался дома в Бразилии под наблюдением реабилитолога Пауло Минейры.
Теперь же защитник вернется в Киев, где продолжит восстановление.
"Назад в Киев", — написал Силва в своем инстаграме.
В нынешнем сезоне на счету Силвы лишь 6 игр за Динамо во всех турнирах.