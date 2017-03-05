Карпаты: Боровик – Зубейко, Дитятьев, Нестеров, Матвиенко – Вербный, Клец — Лобай,  Худобяк, Голодюк – Гладкий.

Запасные: Пидкивка, Филимонов, Гуцуляк, Чачуа, Грысьо, Завийский, Мирошниченко.

Александрия: Новак — Чеботаев, Басов, Шендрик, Цуриков – Запорожан, Огиря – Козак, Грицук, Чорний – Кулиш.

Запасные: Леванидов, Симинин, Леонов, Пономар, Гитченко, Старенький, Банада.