Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура украинской Премьер-лиги между Карпатами и Александрией.
Александр Гладкий, фото фк карпаты
05 марта 2017, 13:26
Карпаты: Боровик – Зубейко, Дитятьев, Нестеров, Матвиенко – Вербный, Клец — Лобай, Худобяк, Голодюк – Гладкий.
Запасные: Пидкивка, Филимонов, Гуцуляк, Чачуа, Грысьо, Завийский, Мирошниченко.
Александрия: Новак — Чеботаев, Басов, Шендрик, Цуриков – Запорожан, Огиря – Козак, Грицук, Чорний – Кулиш.
Запасные: Леванидов, Симинин, Леонов, Пономар, Гитченко, Старенький, Банада.