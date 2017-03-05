Украина

В своем первом же матче за Зарю полузащитник Владислав Калитвинцев сумел отличиться забитым мячом.

Калитвинцев перешел в Зарю этой зимой из Динамо на правах аренды. До этого Владислав полтора сезона защищал цвета одесского Черноморца.

В прошлом туре Калитвинцев по условиям арендного соглашения не мог дебютировать за луганчан – ведь они играли против Динамо.

Сегодня Владислав появился в стартовом составе Зари на выездной матч против Ворсклы.

В концовке первого тайма зимний новичок Ворсклы Александр Чижов сфолил в своей штрафной на Деннисе Бонавентуре. Арбитр назначил пенальти, который уверенным ударов в левый от себя угол реализовал Калитвинцев.

После первого тайма Заря ведет со счетом 2:0.