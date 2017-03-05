В своем первом же матче за Зарю полузащитник Владислав Калитвинцев сумел отличиться забитым мячом.
ВЛАДИСЛАВ КАЛИТВИНЦЕВ, ФОТО ОЛЕГА ДУБИНЫ, FOOTBALL.UA
05 марта 2017, 18:02
Калитвинцев перешел в Зарю этой зимой из Динамо на правах аренды. До этого Владислав полтора сезона защищал цвета одесского Черноморца.
В прошлом туре Калитвинцев по условиям арендного соглашения не мог дебютировать за луганчан – ведь они играли против Динамо.
Сегодня Владислав появился в стартовом составе Зари на выездной матч против Ворсклы.
В концовке первого тайма зимний новичок Ворсклы Александр Чижов сфолил в своей штрафной на Деннисе Бонавентуре. Арбитр назначил пенальти, который уверенным ударов в левый от себя угол реализовал Калитвинцев.
После первого тайма Заря ведет со счетом 2:0.