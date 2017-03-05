Украина

Ворскла на своем поле уступила луганской Заре и теперь ее перспективы на финиш в первой шестерке выглядят весьма туманными.

И Ворскла, и Заря в прошлом туре на домашних аренах упустили победы в матчах против лидеров чемпионата – Шахтера и Зари соответственно. Причем, идентичным был даже счет – 1:2. Такой исход наверняка не порадовал команды, ведь полтавчане борются за попадание в первую шестерку, а вот Заря могла бы навязать Динамо конкуренцию за второе место. Так что сегодня команды выходили на поле полтавского стадиона с твердым намерением реабилитироваться перед болельщиками.

Матч начался неспешно. В первой 20-минутке можно вспомнить момент Петряка, который пробил слабо и очень неточно, да подачу Загорулько – мяч чуть-чуть перелетел Хлебаса. Еще был шанс отметиться голом в дебютном матче после возвращения в Ворсклу у Чижова, но он пробил мимо.

Зато уже через 5 минут Александр отметился желтой карточкой – Эдуарду Соболю крепко повезло, что не влетел в колено ему защитник полтавчан. Вдвойне обидно для фанатов Ворсклы стало, когда Дмитрий Гречишкин с назначенного штрафного забил чудо-гол в ворота Шуста! Дмитрий пушечным ударом практически с фланга, метров с 30-35 поразил цель. Шуст, конечно, откровенно ошибся, но красоты гола это никак не отменяет.

Кошмар для Чижова продолжился в концовке тайма – Александр в своей штрафной не по правилам сыграл против Бонавентуре. Мог бы судья показать ему и вторую желтую, однако простил. Тем не менее, не простил Владислав Калитвинцев, который свой дебют за Зарю отметил забитым с этого пенальти голом.

Ложкой дегтя для Зари стало повреждение Рафаэля Форстера в концовке первого тайма. Бразилец, похоже, травмировал пах и на второй тайм вместо него вышел уже Игорь Харатин.

В начале второго тайма Калитвинцев отдал на Липартию, а Джаба метров с 11 пробил прямо в защитника. Не спешили выносить мяч полтавчане, Калитвинцев обокрал защитника и отдал на Бонавентуре — но не сумел пробить по воротам Деннис...

Команды продолжали обмениваться опасными моментами. То Бонавентуре ворвется в штрафную и пробьет во вратаря, то Загорулько проверит, на месте ли Шевченко. И через 3 минуты вновь был шанс у Денниса, но он запутался в своих же ногах и упал в штрафной.

На 73-й минуте Гречишкин уже проявил себя со знаком "минус" – Дмитрий неосторожно наступил на пятку вышедшему на замену Одарюку – пенальти в ворота луганчан! Шарпар пробил так же, как и Калитвинцев и тоже свой удар реализовал – 1:2 и это значило, что команды ожидает очень жаркая концовка!

"Та не так сталося, як гадалося". Увы, но дальше весь запал Ворсклы куда-то улетучился и Заря спокойно довела мяч до победы. Подопечные Вернидуба сохраняют надежды на серебро, а где-то в Одессе радуется Черноморец – ведь теперь Моряки уже на 4 пункта опережают Ворсклу в борьбе за топ-4!

Ворскла – Заря 1:2

Голы: Гречишкин, 28, Калитвинцев, 45 (с пенальти) — Шарпар, 77 (с пенальти)

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Чеснаков, Ребенок – Ткачук (Одарюк, 62), Кравченко, Шарпар, Мякушко — Хлебас, Загорулько.

Заря: Шевченко — Сухоцкий, Чечер, Форстер (Харатин, 46), Соболь — Гречишкин, Чайковский — Калитвинцев, Липартия (Бабенко, 77), Петряк (Паулиньо, 67) — Бонавентуре.

Предупреждения: Чижов, Ткачук — Чайковский