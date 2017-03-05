Украина

Гола Виктора Коваленко оказалось Шахтеру достаточно, чтобы праздновать победу в игре с Волынью.

Шахтер не лучшим образом выглядел в прошлом матче против Ворсклы – тогда Горняки лишь в концовке поединка сумели вырвать победу над Ворсклой. Но сегодня праздновал свой 44-й день рождения Паулу Фонсека, а значит, дончане просто обязаны были побеждать. Тем более, противостояла Шахтеру Волынь, та самая Волынь, что в прошлом туре пропустила шесть безответных мячей от Александрии.

Дончане с самого начала завладели инициативой, однако нельзя сказать, что у ворот Недилько было уж слишком опасно. Хорошо пробивал по воротам Тайсон – мяч летел под перекладину, но голкипер перевел его на угло… а вот и нет, арбитр касание не заметил и показал удар от ворот. Спустя несколько минут все тот же Тайсон забил, но из очевидного офсайда. Бразилец оказался не в том месте, когда Кучер замыкал подачу с углового, но попал в штангу.

Хозяева гораздо больше помышляли об обороне собственных ворот, а спереди уповали лишь на редкие выпады Дудика да Мемешева. Чуда не произошло, Волынь забить не сумела. Впрочем, очень близок был к тому, чтобы сотворить такое "чудо" Андрей Пятов. Опытный голкипер ошибся в простой ситуации, подарив мяч Петрову, но форвард не ожидал такого, поэтому не сумел распорядиться мячом как следует.

Во втором тайме игра продолжилась в том же духе. Шахтер продолжал давить и создавать моменты, но по-настоящему опасных возможностей все не было, а время неумолимо таяло. Начали закрадываться сомнения в том, сумеют ли Горняки сегодня поздравить своего тренера Паулу Фонсеку – португалец отпраздновал свой 44-й день рождения.

И все же Шахтер добился своего. Тайсон прострелил вдоль линии ворот, а там мяч после контакта с Коваленко полетел в штангу и в ворота. 1:0, но было бы наивно ожидать, что Волынь бросится всеми силами вперед.

Лучане и не бросились, а предпочли продолжить гнуть свою линию – то бишь, отбиваться от атак Шахтера в надежде на шальной гол. Ставка Крестоносцев не сработала и матч так и закончился – 0:1. Впрочем, справедливости ради, фанаты лучан должны быть вполне довольны своими любимцами – после 0:6 от Александрии минимальное поражение от Шахтера – уже прогресс.

Что касается Горняков, то уже второй тур подряд они при не самой убедительной игре продолжают набирать очки и двигаться к, возможно, самому убедительному чемпионству в своей истории.

Волынь — Шахтер 0:1

Гол: Коваленко, 66

Волынь: Недилько — Романюк, Логинов, Р. Никитюк, Шаповал — Чепелюк (Горопевшек, 68), Тетеренко, Ляшенко (Задерецкий, 62), Мемешев, Дудик — Петров.

Шахтер: Пятов — Срна, Кучер, Ракицкий, Исмаили — Степаненко, Коваленко (Малышев, 83) — Марлос (Зубков, 90+3), Тайсон (Патрик, 90), Бернард — Бланко-Лещук.

Предупреждения: Ляшенко, Шаповал — Ракицкий