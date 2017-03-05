Украина

Каменская Сталь отправила три безответных мяча в ворота Евгения Паста.

Чтобы сохранить надежду на финиш в первой шестерке, Зирке просто необходимо было на выезде обыгрывать Сталь. В то же время, каменцы выходили на поле абсолютно немотивированными – подопечные Кучука абсолютно точно завершат первую часть чемпионата в нижней шестерке. Более того, Сталь уже 4 тура не могла забить.

Так что если и можно было от кого-то ожидать победы 3:0, так это от гостей из Кропивницкого. На первых минутах матча Зирка попыталась обозначить свои притязания на победу, захватив контроль над игрой. Но так длилось недолго, и вскоре Сталь прибрала нити игры к своим ногам.

У Стали активничал Васин, а у гостей можно было выделить Полегенько. При равной игре команды ушли на перерыв, так и не открыв счет забитым голам.

Не успел начаться второй тайм, как счет уже был открыт! Карасюк сыграл на подборе после углового и плотным ударом поразил шестерку ворот Зирки! Вскоре команда из Кропивницкого могла сравнять счет, но Акименко не воспользовался пасом от Полегенько.

На 73-й минуте Перейра не по правилам сыграл против Васина в своей штрафной и арбитр указал на 11-метровую отметку. Денис сам взялся исполнять приговор и удвоил преимущество своей команды! 2:0.

На 81-й минуте Сталь бросила в бой Боя Деула, а уже через 4 минуты тот отдал голевой пас на Дебелко! 3:0.

Теперь каменцы уступают Зирке 4 очка и, кто знает – быть может, еще попытаются обойти ее в турнирной таблице по итогам первой части чемпионата. Впрочем, особой разницы между 8-м и 9-м местом в этом случае нет…

Сталь - Зирка 3:0

Гол: Карасюк, 49, Васин, 73 (с пенальти), Дебелко, 85

Сталь: Панькив — Пашаев, Ищенко, Шабанов, Леандро — Карасюк, Каленчук — Задерака (Деул, 81), Карикари (Стаменкович, 90+1), Васин (Э. Малакян, 87) — Дебелко.

Зирка: Паст — Наилсон, Перейра, Кучеренко — Борха, Полегенько, Жуков (Лупашко, 54), Ситало, Бацула — Акименко (Билоног, 60), Чичиков (Щедрый, 78).

Предупреждения: Ищенко, Леандро — Кучеренко, Наилсон