Украина

Главный тренер донецкого Шахтера прокомментировал победу своей команды в поединке 20-го тура чемпионата Украины по футболу.

"Заслуженная победа нашей команды. Сегодня у нас было огромное количество голевых моментов. Провели хорошую игру и имели терпение в матче с соперником, который успешно оборонялся. Мы победили, но могли сделать это и с другим счетом.



Мне понравилось, что мы создали много моментов. Казалось, мяч просто не хочет залетать в ворота. Также я считаю, что Шахтер хорошо показал себя в плане эмоций. Ребята имели терпение, добиваясь победы", – рассказал Паулу Фонсека на послематчевой пресс-конференции.

"Могу сказать не отдельно по персоналиям, а о команде в целом. Сегодня был очень сложный матч. Волынь, как я уже отметил, прекрасно оборонялась. Действуя против Шахтера, соперники всегда лучше защищаются. У лучан был очень воинственный дух, это чувствовалось. И нам понравилась эта игра против хорошего, качественного оппонента", – добавил португальский специалист.

Отметим, что донецкий Шахтер в поединке 20-го тура чемпионата Украины по футболу обыграл луцкую Волынь со счетом 1:0. Горняки продолжают лидировать в турнирной таблице, сохраняя отрыв от киевского Динамо на 13 очков.