Украина

Хавбек донецкого Шахтера прокомментировал поединок 20-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором Горняки обыграли Волынь.

"Нам важно побеждать в каждой игре. Все понимают, насколько важен каждый поединок. Настраиваемся на любой матч и ожидаем от него только победы.

На поле с Тайсоном мы прекрасно понимаем друг друга. К сожалению, раньше Мистер Луческу не совсем давал возможность играть нам обоим одновременно, он выбирал лишь кого-то одного. Но сейчас, слава Богу, такой шанс есть. Вместе с Тайсоном мы полностью отдаемся работе, как в матчах, так и на тренировках", – приводит слова Бернарда официальный сайт донецкого Шахтера.

"Победу посвящаем нашему тренеру, у которого сегодня день рождения. Паулу Фонсека – это тот человек, который заслуживает многого. Думаю, наши результаты показательны. Посмотрите, как работает Шахтер после того, как он пришел в команду, как мы выступали в Лиге Европы. Но это футбол, такое бывает, мы не можем выигрывать абсолютно все матчи. Отрыв в 13 очков тоже говорит сам за себя", – добавил бразилец.

Отметим, что донецкий Шахтер одержал выездную победу над луцкой Волынью со счетом 1:0.