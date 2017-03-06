Украина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин оценил текущий евросезон команды.

Напомним, недавно Шахтер по итогам двухматчевого противостояния уступил испанской Сельте и покинул Лигу Европы.

"Если полностью рассматривать выступление Шахтера в еврокубках, то тут однозначно нужно ставить 5, потому что, на самом деле, ребята выглядели хорошо, показывали зрелищный футбол. Ни одного матча не проиграли и стали лучшей командой группового этапа. Вопросов нет", — сказал Палкин.

"Но в футболе мелочей не бывает. Если Сельте и дальше так будет фартить, она и до финала дойдет. Что касается матча, если бы не рефери – мы бы прошли дальше. К сожалению, он допустил ошибку, которая уже была признана всеми экспертами. Если вам на 90-ой минуте дают пенальти, это психологически большое давление и подрыв командного духа".

"Упрекнуть ребят в том, что они где-то недоработали, у меня язык не поворачивается. Надо этот результат принять как должное и готовиться к следующему сезону. Выигрывать чемпионат, выигрывать Кубок… Вот наши задачи до конца сезона".