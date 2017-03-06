Украина

Экс-игрок киевского Динамо Артем Громов близок к переходу в клуб из российского чемпионата.

3 марта Динамо объявило о разрыве контракта с полузащитником Артемом Громовым. За киевскую команду украинец выступал всего несколько месяцев.

Ранее Football.ua сообщал, что Артем может усилить состав российского ФК Крылья Советов.

Теперь официальный сайт Крыльев информирует о том, что Громов успешно прошел медосмотр в новом клубе.

Сейчас представители клуба решают последние юридические вопросы с его дозаявкой на остаток сезона.

После сыгранных 18-ти туров РФПЛ ФК Крылья Советов с 15-ю баллами располагается на 14-м месте в турнирной таблице.