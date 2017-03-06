Украина

Защитник донецкого Шахтера, ныне выступающий в Карпатах на правах аренды, Николай Матвиенко поделился своими впечатлениями от игры Александрией (1:0).

Карпаты вчера в домашних стенах одержали минимальную победу над Александрией (1:0)

"Мы сыграли намного лучше, чем в матче с Черноморцем, поэтому и показали результат. Мне понравилась наша игра, мы действовали хорошо и не уступали в единоборствах", — приводит слова Матвиенко официальный сайт Карпат.

"Мы играли в три защитника, поэтому ситуация позволяла мне играть выше, за счет этого мы выходили из обороны".

"Мне очень комфортно играть за Карпаты, меня очень хорошо приняли. Я рад, что команда с каждым разом играет все лучше", — добавил защитник.

После 19 сыгранных матчей Карпаты имеют в своем активе восемь очков и занимают последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

В следующем туре львовской команде предстоит встреча с Волынью. Матч состоится 11 марта.



