Украина

Полузащитник Ворсклы Вячеслав Шарпар не спешит признавать поражение полтавчан в борьбе за топ-6.

Вчера Ворскла проиграла дома Заре 1:2. Теперь полтавчане на 4 пункта отстают от идущего 6-м Черноморца за 2 тура до финиша первой части чемпионата.

"Я считаю, мы проиграли в первом тайме. В причинах нужно разобраться. За первую шестерку будем бороться, пока есть хотя бы теоретические шансы", — заявил Шарпар.

"Тренеры настраивали нас на то, что чтобы добыть 3 очка, нужно играть максимально агрессивно впереди. Как видите, не удалось выполнить эту установку. А во втором тайме уже некуда было деваться, искали счастья в атаке"

"Немного не хватило мастерства в завершении атак. Тренерский штаб после игры сказал, что в актив можно записать только второй тайм. А вот что случилось в первом – будем разбираться".

В следующем туре Ворскла сыграет с донецким Олимпиком.