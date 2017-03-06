Украина

Голкипер Карпат Евгений Боровик прокомментировал победу над Александрией (1:0).

Вчера занимающие последнее место Карпаты переиграли дома идущую 4-й Александрию – 1:0.

"Мы начали вторую часть домашних игр с победы, это радует. Будем пытаться так продолжать и дальше", — заявил Боровик.

В конце матча львовские фанаты скандировали имя голкипера.

"Приятно, когда поддерживают болельщики. А тем более, когда кричат твою фамилию – это даже вдвойне приятно. Спасибо им за поддержку".

"Насколько сложно было добыть победу? Довольно-таки сложно, они еще в контратаки выбегали. В принципе, они так с игры не создали ничего, только вот стандарты Александрии были опасными. Сложная игра была, даже после того, как Александрия осталась в меньшинстве".

В следующем туре Карпаты сыграют против Волыни.