Украина

Президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал ситуацию вокруг защитника Евгения Хачериди и выразил уверенность, что игрок сумеет снова сконцентрироваться на футболе.

Евгений Хачериди, который некогда был ведущим защитником Динамо и сборной Украины, в последнее время перестал не то, что проходить в состав, а даже попадать в заявку на матчи киевлян.

"Наверное, он проигрывает конкуренцию. Наверное, Сергей Станиславович считает, что те люди, которые играют сегодня, готовы лучше. Он тоже рискует: самое главное – результат, согласитесь", — заявил Суркис в интервью Профутбол.

"Поэтому если Хачериди не поймет, что сегодня наступил момент, когда безоговорочно он был на этом месте, в каком состоянии он бы не был, то сегодня есть конкуренция. И я думаю, что эти ребята ему ни в чем не уступят".

"А говорить о том, что он великий… Так может он и был великий, но на сегодняшний день каждый день в футболе нужно доказывать это. Завтра он окажется даже не попал уже в две игры в 18, будет играть за дубль, что ли? Ну, это его выбор".

"Сложно воспитывать уже игрока. Когда ему было 18, 19, 20 лет – я его пытался воспитывать, но когда человеку 30 лет и у него остается еще полтора года контракта… Хотя он говорит, что у него год, но у него ровно полтора контракта. У него контракт истекает 1 июля 2018 года. И я думаю, что он все-таки парень с характером, он возьмется за голову и не будет просиживать, как говорится, и ждать в конце месяца зарплату. Будет все-таки конкурировать – он защитник хороший, один из лучших украинских защитников в нашем чемпионате".

В нынешнем сезоне Хачериди сыграл за Динамо 20 матчей во всех турнирах.