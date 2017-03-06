Украина

Защитник Карпат Алексей Дитятьев прокомментировал победу своей команды в матче с Александрией (1:0).

Для Алексея матч против Александрии был дебютным в родных стенах за львовскую команду. И, нужно признать, дебют удался. Украинец сыграл надежно в обороне своей команды, составив дуэт центральных защитников с Андреем Нестеровым, что позволило Карпатам сыграть в этом матче на ноль.

"Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые пришли и поддержали нас в игре с Александрией. Мы чувствовали их поддержку и заслуженно победили. Игра выдалась непростой, но для нас было очень важно хорошо начать новый год. Приятно, что Карпаты продемонстрировали хороший футбол и получили три очка", — приводит слова Дитятьева официальный сайт клуба.

"Мне комфортно играть с Нестеровым, мы быстро подружились и наладили общую игру".

"У нас прекрасная атмосфера в команде.Молодежь часто спрашивает об определенных моментах, у нас царит взаимопомощь. Тренировки проходят с хорошим настроением. Мы много времени проводим вместе — утром собираемся на базе и поздно едем домой после восстановительных процедур. Я со всеми прекрасно общаюсь".

Думаю, эта победа очень поможет в психологическом плане и существенно улучшит ситуацию. Карпаты должны только побеждать дальше. Надо выбираться из тех позиций, на которых мы находимся. Это не место для такой команды, как Карпаты. Мы должны приложить усилия для того, чтобы исправить ситуацию".

В следующем туре Карпаты сыграют против Волыни.