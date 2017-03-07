Украина

Защитник Эвертона Эшли Уильямс призвал менеджера команды проигнорировать спекуляции относительно его перехода в Барселону, и строить свою команду на Гудисон Парк.

Нынешний наставник "сине-гранатовых" подтвердил, что покинет команду по завершению текущего сезона. Сейчас в СМИ связывают Кумана с должностью нового главного тренера каталонцев, но в Эвертоне надеются, что голландец не покинет команду.

"Я, как и все ребята в команде, надеюсь, что он останется", — сказал Уильямс.

"Он начал строить новую команду здесь, мы все уверены, что Эвертон на правильном пути. Поэтому мы и хотим, чтобы Рональд остался".

"У Кумана могут быть свои амбиции. Я не могу говорить о том, чего он ждет от своей тренерской карьеры, но нашей команде нравится работать с ним".

Рональд Куман возглавил Ирисок перед началом этого сезона, и сейчас близок к тому, чтобы закончить чемпионат в семерке лучших команд чемпионата, впервые за три года своей тренерской работы в Англии. Ранее голландец возглавлял Саутгемптон.

