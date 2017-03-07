Украина

Юношеская команда под руководством Сергея Попова в рамках подготовки к элит-раунду ЧЕ-2017 проведет два спарринга с хорватскими сверстниками.

C 3 по 9 мая в Хорватии пройдет финальный турнир юношеского чемпионата Европы (U-17), за право выступить на котором поборется и украинская команда. Наши ребята с 23 по 28 марта в Австрии попорят за путевку с командой хозяев, Швецией и Австрией. В Хорватии выступят хозяева, победители 8 групп и 7 лучших команд, занявших вторые места.

В рамках подготовки к отборочному турниру сборная Украины прибыла в Хорватию, где сыграет два матча с местными сверстниками — 7 (16:00) и 9 (12:00) марта. Тренер сборной Сергей Попов вызвал на сбор 18 футболистов, 10 из которых представляют Динамо.

Вратари: Виталий Бабичин (Днепр), Джуниор Лтайф Дани (Олимпик).

Защитники: Александр Мельник, Илья Малышкин, Тарас Дмитрук (все — Динамо), Роман Слива (Карпаты), Игорь Снурницын (Олимпик).

Полузащитники: Георгий Цитайшвили, Вадим Мащенко, Богдан Билошевский, Викентий Волошин, Клим Приходько, Артур Ващишин (все — Динамо), Алексей Кащук (Шахтер), Петр Харжевский (Карпаты).

Нападающие: Евгений Исаенко (Динамо), Артем Холод (Шахтер), Владислав Супряга (Днепр).