Украина

Президент УПЛ Владимир Генинсон анонсировал мероприятие, посвященное жеребьевке второго этапа чемпионата.

В пятницу, 10 марта, в 12:00 по киевскому времени, в Президентской ложе НСК Олимпийского состоится жеребьевка второго этапа соревнований Лиги Пари-Матч.

"Кроме самой процедуры жеребьевки будут интересные новости УПЛ, сюрпризы и представление нового амбассадора, молодого украинского хип-хоп исполнителя — Ярмака, который поможет провести жеребьевку "шестерок", — рассказал президент УПЛ Владимир Генинсон.

Напомним, что по новому формату клубы УПЛ разобьются на две шестерки и сыграют еще два круга по пять туров.