Украина

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал уход Артема Громова, Жуниора Мораеса и Александра Гладкого.

Игорь Суркис поделился своим мнением об уходе некоторых игроков. Президент Динамо подчеркнул, что Артем Громов покинул клуб на правах свободного агента, однако имеет шанс вернуться в будущем. Игрок уже прошел медосмотр в российских Крыльях Советов.

"Громов хотел играть, мы ему предоставили статус свободного агента. Насколько мне известно, он перешел в Крылья Советов. Громов ушел как свободный агент на полгода, у нас есть договоренность, что если он будет нам нужен и у него будет желание, то он может вернуться к нам", — рассказал Суркис в интервью FootballHub.

"Гладкий пришел и сказал, что в Россию не поедет ни при каких обстоятельствах и хотел бы играть в Украине", — подтвердил президент Динамо.

"Мораес пять игр должен был пропустить, но поступило хорошее предложение, прежде всего, для самого футболиста, да и для клуба тоже в эти непростые времена. У китайцев есть право выкупа Мораеса за хорошие деньги. Получится — вопросов нет. Я не называю суммы, но скажу, что за четыре месяца аренды мы еще никогда не получали подобные суммы компенсации", — признался Суркис.

Стоит отметить, что в зимнее трансферное окно киевский клуб рассчитывал продать Жуниора Мораеса за 10 млн евро.