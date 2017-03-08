Украина

Защитник Карпат Евгений Зубейко рассказал о подготовке команды к матчу с Волынью, а также поведал об адаптации новичков.

В ближайшем туре УПЛ Карпаты в родных стенах сразятся с Волынью.

"Сегодня начали подготовку к субботнему матчу против Волыни. Тренеры делали акцент больше на восстанавливающие упражнения и процедуры. У нас есть достаточно времени, чтобы изучить будущего соперника. Могу сказать, что придется противостоять хорошей команде. Наша задача – сыграть на лучшем уровне и снова добыть положительный результат", – говорит Зубейко.

В прошлом туре Карпаты минимально одолели Александрию — 1:0.

"После победы в команде замечательная атмосфера. Все ребята довольны и с хорошим настроением приступили к тренировкам. Как оцениваю матч с Александрией? Скажу, что мы хорошо изучили эту команду, слаженно и надежно действовали в обороне, как следствие, добились желаемого результата".

"Адаптация новичков? С Филимоновым играли еще в Черноморце, поэтому знаю его не первый день. Остальные ребята тоже отлично вписались в наш коллектив. Друг друга хорошо понимаем как в жизни, так и на поле".