Украина

Киевское Динамо следит за сербским нападающим Урошем Джурджевичем.

Скауты киевского Динамо посетили матч 24-го тура чемпионата Сербии между Црвеной Звездой и Партизаном, сообщает ClubCall. Киевский клуб просматривал 24-летнего нападающего Партизана Уроша Джюрджевича.

Сообщается, что игрок вызвал большой интерес у европейских клубов и собрал целую армию скаутов. В частности, отмечается присутствие скаутов Арсенала, Манчестер Сити, Лестера, Сандерленда, Алавеса, Сампдории, Спортинга, Бордо и Андерлехта.

Игрок сумел проявить себя с лучшей стороны, забив гол в ворота Црвены Звезды, что позволило Партизану спастись от поражения.

Ранее Джурджевич выступал за сербский Радь, голландский Витесс и итальянский Палермо. В текущем сезоне игрок сыграл 17 матчей, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу.