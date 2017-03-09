Украина

Подопечные Андрея Шевченко потеряли 1 позицию в рейтинге сборных ФИФА.

Сегодня ФИФА опубликовала свой очередной рейтинг сборных.

Первые 10 позиций в рейтинге остались неизменными: Аргентина, Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Франция, Колумбия, Португалия, Уругвай, Испания. Остались на своих местах и Швейцария с Уэльсом, а вот Польша обошла Англию и теперь делит с валлийцами 12-ю строчку.

Сенегал поднялся вверх на 3 строчки, заняв 28 позицию. Из-за этого по 1 строчке потеряли сборные Боснии и Герцеговины, США, а также Украины. Теперь подопечные Андрея Шевченко идут на 31-м месте.

Наиболее высокое место среди наших соперников по отбору на ЧМ-2018 занимает сборная Хорватии – 15-е.

Следующий рейтинг будет опубликован 6 апреля.