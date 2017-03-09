Украина

Вратарь Шахтера Никита Шевченко получил повреждение на сегодняшней тренировке, из-за которого футболист пропустит матч с Зарей.

В это воскресенье состоится матч 21-го тура чемпионата Украины между Зарей и Шахтером.

Как сообщает официальный сайт Горняков, вратарь команды Никита Шевченко получил повреждение на тренировке и сейчас тренируется по индивидуальной программе. Точные сроки восстановления футболиста известны позже.

Интересно, что в Шахтер голкипер перебрался именно из Зари летом 2016 года.

В этом сезоне 24-летний вратарь провел за донецкую команду 2 матча во всех турнирах.